Небо над Киевом защищают лучшие западные системы ПВО. Почему российские ракеты все равно их обходят?

Британская Times назвала защищающую Киев систему ПВО самой мощной в мире

Британское издание The Times, ссылаясь на высокопоставленного источника в Вооруженных силах Украины (ВСУ), заявило, что Киев от ударов российских ракет защищает самая мощная противовоздушная оборона (ПВО) в мире. По его словам, речь идет о таких комплексах, как Patriot, Norwegian Advanced Surface to Air Missile System (NASAMS), Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T), С-300 и Crotale.

При этом, собеседник издания признал, что невозможно планировать военные действия при ежегодном производстве 150-160 ракет для Patriot, поскольку они расходуются за месяц. Источник сказал, что в случае, если западные страны не нарастят поставки боеприпасов для ПВО, осенью российская армия снова начнет наносить ущерб энергетической инфраструктуре Украины.

Украинская сторона не в первый раз призывает Запад нарастить поставки систем ПВО и боеприпасов к ним. Так, в июле советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк утверждал, что ВСУ необходимо 10-12 систем ПВО Patriot, которые бы могли покрыть всю страну. По его словам, такое количество систем якобы хватит для перехвата современных российских ракет «Оникс» и «Калибр».

Украинские системы ПВО уязвимы для удара российских ракет и беспилотников

Между тем, согласно данным Минобороны России и других источников, используемые в ходе специальной военной операции российские ракеты и беспилотники способны с легкостью преодолевать украинскую ПВО. На это указывают многочисленные случаи поражения поставленных Киеву западных систем.

Например, в мае носитель российских гиперзвуковых ракет «Кинжал» — истребитель-перехватчик МиГ-31К — уничтожил американский зенитный ракетный комплекс Patriot в Киеве из воздушной засады.

По словам собеседника агентства, скоростные характеристики российских ракет позволяют достигать военных объектов на Украине за считанные минуты, в связи с чем цели наподобие Patriot не успевают сменить позицию после стрельбы или зарядить новые ракеты в пусковые установки

Тогда же о поражении Patriot сообщили источники CNN. Исходя из представленных материалов, система американского производства не выдержала атаки российских ударных средств, израсходовав весь свой боекомплект, и в итоге была уничтожена. Позднее телеканал со ссылкой на неназванные источники в администрации США утверждал, что повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки минимальны.

Комментируя произошедшее, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что если ВСУ продолжат разменивать батареи Patriot на российские «Кинжалы», запасы американских ЗРК у страны «закончатся в одночасье».

Другие имеющиеся на Украине системы ПВО также успешно уничтожаются российской стороной. Кроме ракет, для этого используются, в частности, беспилотники.

Так, в июне американское издание The Drive, изучив обнародованные Минобороны России видеосвидетельства, признало, что радар украинской системы ПВО Infra Red Imaging System Tail (IRIS-T) немецкого производства был уничтожен российским беспилотником, предположительно, «Ланцетом». При этом в публикации отдельно отмечалось, что радар TRML-4D был представлен в 2018 году, то есть являлся современной разработкой.

Недостатки Patriot и других западных систем известны давно

В частности, один из самых громких провалов системы ПВО американского производства имел место в сентябре 2019 года, когда йеменские повстанцы-хуситы атаковали объекты нефтяной компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Согласно Министерству обороны и авиации страны, атака была осуществлена сравнительно недорогими 18 беспилотниками и 7 крылатыми ракетами. Неудачу Patriot признал тогдашний госсекретарь США Майкл Помпео.

Системы ПВО иногда по всему миру демонстрируют противоречивый результат, даже самые лучшие не всегда перехватывают. Мы будем работать над тем, чтобы подобные атаки больше не имели успеха Майкл Помпео бывший госсекретарь США

Комментируя произошедшее, высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны России заявил, что комплексы ПВО американского производства не смогли отразить атаку беспилотников в Саудовской Аравии даже несмотря на то, что северную границу этой страны прикрывали 88 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а в Персидском заливе непосредственно у берегов государства находились три эсминца Военно-морских сил США с системами противоракетной обороны Aegis.

Возникает вопрос, как такая действительно мощная система ПВО могла пропустить десятки беспилотников и крылатых ракет? Причина здесь может быть только одна: разрекламированные американцами ЗРК Patriot и Aegis не соответствуют заявленным характеристикам — у них низкая эффективность борьбы с малоразмерными воздушными целями и крылатыми ракетами

высокопоставленный источник ТАСС в Минобороны России

По мнению собеседника агентства, ЗРК американского производства «попросту не готовы к отражению массированного применения противником средств воздушного нападения в реальной боевой обстановке».