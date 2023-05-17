В США прокомментировали состояние ЗРК Patriot после попадания российской ракеты

CNN: ЗРК Patriot в Киеве после российского ракетного удара практически не пострадал

Ранее переданный Вооруженным силам Украины (ВСУ) западный зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве «практически не пострадал» в ходе российского ракетного удара и находится в рабочем состоянии. Об этом со ссылкой на источники в администрации США сообщает телеканал CNN.

«Повреждения системы Patriot после российской ракетной атаки минимальны. Система функционирует, сообщили чиновники, и радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден. Чиновники не считают, что систему нужно будет вывозить для починки», — говорится в сообщении. Отмечается, что для оценки состояния ЗРК был отправлен американский инспектор.

Ранее стало известно, что в ночь на 16 мая Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли массированный удар по военным объектам в Киеве. По данным Минобороны России, в результате был поражен один из американских ЗРК Patriot. Представители ВСУ в свою очередь заявляли, что ЗРК не пострадала.