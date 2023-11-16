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16:29, 16 ноября 2023Моя страна

В Северной Осетии стартовал фестиваль историко-документального кино

Фестиваль историко-документального кино стартовал во Владикавказе

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

В Северной Осетии открылся фестиваль историко-документального кино. Об этом пишет портал «15-й Регион».

Мероприятие стартовало во Владикавказе, в среду, 15 ноября. В течение двух дней жители и гости республики смогут увидеть восемь картин, посвященных различным историческим событиям, в частности Великой Отечественной войне.

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«На фестиваль приехали продюсеры, режиссеры и сценаристы фильмов», — заявила изданию секретарь регионального отделения Российского исторического общества Залина Плиева.

Показ фильмов проходит в Доме кино. Посетить фестиваль может каждый желающий.

Ранее в ноябре стало известно, что в Северной Осетии пройдет международный фольклорный фестиваль «Арфæ». Мероприятие состоится с 10 по 13 декабря в рамках Года осетинской «Нартиады».

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      Фариза Бацазова
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