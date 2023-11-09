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13:56, 9 ноября 2023Моя страна

В Северной Осетии пройдет международный фольклорный фестиваль

В Северной Осетии состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ»

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Международный фольклорный фестиваль «Арфæ» пройдет в Северной Осетии. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу местного министерства культуры.

Мероприятие состоится с 10 по 13 декабря в рамках Года осетинской «Нартиады». Отмечается, что в фестивале примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.

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Артисты смогут представить свое творчество в трех номинациях: «Инструментальное творчество», «Музыкальный фольклор» и «Хореография».

В рамках мероприятия в некоторых районах республики пройдут совместные концерты приглашенных участников и местных творческих коллективов. В этот же день состоится круглый стол «Фольклор в современном мире: традиции и инновации».

А уже 12 декабря в Республиканском Доме народного творчества (ДК Металлургов) гостей и жителей Северной Осетии ждет гала-концерт с награждением участников и лауреатов.

Ранее в ноябре в Твери открылась уникальная выставка фарфоровых фигур. Экспозиция будет длиться до 28 января 2024 года. Выставочный проект «Народности России. Культурный код нации» организовал Тверской государственный объединенный музей.

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      Фариза Бацазова
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