В Северной Осетии пройдет международный фольклорный фестиваль

В Северной Осетии состоится международный фольклорный фестиваль «Арфæ»

Международный фольклорный фестиваль «Арфæ» пройдет в Северной Осетии. Об этом пишет портал «15-й Регион» со ссылкой на пресс-службу местного министерства культуры.

Мероприятие состоится с 10 по 13 декабря в рамках Года осетинской «Нартиады». Отмечается, что в фестивале примут участие творческие коллективы из регионов СКФО, Южной Осетии и Абхазии.

Артисты смогут представить свое творчество в трех номинациях: «Инструментальное творчество», «Музыкальный фольклор» и «Хореография».

В рамках мероприятия в некоторых районах республики пройдут совместные концерты приглашенных участников и местных творческих коллективов. В этот же день состоится круглый стол «Фольклор в современном мире: традиции и инновации».

А уже 12 декабря в Республиканском Доме народного творчества (ДК Металлургов) гостей и жителей Северной Осетии ждет гала-концерт с награждением участников и лауреатов.

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