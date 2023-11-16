Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
12:08, 16 ноября 2023Ценности

Визитку Жириновского продадут за 10 миллионов рублей

В Тюмени продадут визитку покойного Жириновского за 10 миллионов рублей

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Визитку, которая принадлежала покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, решили продать в Тюмени за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

По словам продавца, данную вещь он получил лично из рук Жириносвкого. При этом на размещенном фото видно, что на визитке указаны контактные данные политика.

«Визитная карточка Жириновского В.В., 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована. Торг», — говорится в объявлении.

Ранее в ноябре стало известно, что пиджак Жириновского продадут на аукционе за сотни тысяч рублей. Стартовая цена упомянутого предмета гардероба с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично, составляет 200 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      Из МГИМО уволили преподавателя, который позвал на лекцию Ивана Урганта. Что известно о скандале?

      Посол назвал возможные сроки эвакуации россиян из Газы

      На жителей московского подъезда напала обезьяна

      Работу систем ПВО усилили в Центральном федеральном округе России

      ВСУ более 8000 раз обстреляли приграничные российские регионы за 2023 год

      Пьяный водитель сбил российского ребенка на зебре

      Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

      Пациентов больницы в Газе призвали перевезти в Египет

      Си Цзиньпин на форуме АТЭС заявил о готовности КНР быть «партнером и другом» США

      Российский генерал предсказал возможное «обрушение фронта»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости