Визитку Жириновского продадут за 10 миллионов рублей

В Тюмени продадут визитку покойного Жириновского за 10 миллионов рублей

Визитку, которая принадлежала покойному лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, решили продать в Тюмени за 10 миллионов рублей. Соответствующее объявление появилось на платформе «Авито».

По словам продавца, данную вещь он получил лично из рук Жириносвкого. При этом на размещенном фото видно, что на визитке указаны контактные данные политика.

«Визитная карточка Жириновского В.В., 2000 год. Была получена от него в руки и тут же заламинирована. Торг», — говорится в объявлении.

Ранее в ноябре стало известно, что пиджак Жириновского продадут на аукционе за сотни тысяч рублей. Стартовая цена упомянутого предмета гардероба с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично, составляет 200 тысяч рублей.

