Пиджак Жириновского продадут на аукционе за сотни тысяч рублей

Пиджак покойного лидера ЛДПР Жириновского выставили на аукцион за 200 тыс. руб.

Пиджак, который носил покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выставили на аукцион за сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Российского аукционного дома.

Стартовая цена упомянутого предмета гардероба с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично, составляет 200 тысяч рублей. Сообщается, что торги начнутся 23 ноября. «Пиджак сшит ФГУП "Президент-Сервис". Есть следы бытования. В хорошем состоянии», — уточняют на сайте.

Известно, что этот пиджак Жириновский разыграл среди зрителей партийного телеканала перед началом 2021 года. Отмечается, что приз достался жителю Подмосковья Сергею, фамилия которого неизвестна.

Среди прочего, на аукционе «Предметы искусства, редкие книги, автографы» также будут представлены балетные пуанты Майи Плисецкой с ее автографом. Также в список войдет сделанный в 1960 году снимок кубинского фотографа Альберто Корда.

В марте красный пиджак Жириновского продавали на аукционе за 250 тысяч рублей. Отмечалось, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.