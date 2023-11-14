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18:47, 14 ноября 2023Ценности

Пиджак Жириновского продадут на аукционе за сотни тысяч рублей

Пиджак покойного лидера ЛДПР Жириновского выставили на аукцион за 200 тыс. руб.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Пиджак, который носил покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский, выставили на аукцион за сотни тысяч рублей. Соответствующая информация появилась на сайте Российского аукционного дома.

Стартовая цена упомянутого предмета гардероба с новогодним поздравлением на бланке депутата Госдумы, подписанным политиком лично, составляет 200 тысяч рублей. Сообщается, что торги начнутся 23 ноября. «Пиджак сшит ФГУП "Президент-Сервис". Есть следы бытования. В хорошем состоянии», — уточняют на сайте.

Известно, что этот пиджак Жириновский разыграл среди зрителей партийного телеканала перед началом 2021 года. Отмечается, что приз достался жителю Подмосковья Сергею, фамилия которого неизвестна.

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Среди прочего, на аукционе «Предметы искусства, редкие книги, автографы» также будут представлены балетные пуанты Майи Плисецкой с ее автографом. Также в список войдет сделанный в 1960 году снимок кубинского фотографа Альберто Корда.

В марте красный пиджак Жириновского продавали на аукционе за 250 тысяч рублей. Отмечалось, что в нем политик посещал заседания Государственной Думы.

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      Екатерина Ештокина
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