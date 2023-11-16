Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
13:19, 16 ноября 2023Интернет и СМИ

Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

Фото: Unsplash

Врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о повышенном риске развития рака кожи. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Медицинская статистика сейчас говорит о том, что лысеющие люди наиболее часто подвержены онкологическим заболеваниям кожи и становятся нашими пациентами», — сказал врач.

Евстратов объяснил, что когда человек теряет волосяной покров, то лишается естественной защиты от солнечных лучей. Если он долго находится на солнце, то получает дозу ультрафиолета, который накапливается в клетках и приводит к возникновению различных мутаций. В результате, как отметил врач, появляются доброкачественные и злокачественные образования.

Ранее гематолог Вадим Птушкин назвал ранний симптом лимфомы. Он предупредил россиян, что увеличенные лимфатические узлы могут говорить о начальной стадии онкологического заболевания.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Большакова
      Обсудить
      Последние новости

      Мединский ответил на критику нового учебника истории «рассерженными патриотами»

      Раскрыты новые подробности состояния Александра Митты

      В Киеве сценарий разблокировки черноморских портов отложили на 2025 год

      Внук де Голля предупредил о росте терроризма в ЕС из-за действий Франции

      Стали известны подробности атаки агрессивной обезьяны в московском подъезде

      39-летний москвич выпил 15 энергетиков и умер

      Названа возможная причина смерти экс-командующего 6-й армией ВВС России

      Виктория Боня пришла на интервью без штанов

      Финляндия озвучила дату закрытия КПП на границе с Россией

      Стало известно о согласии ХАМАС на сделку по освобождению заложников

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости