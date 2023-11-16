Врач предупредил одну группу людей о повышенном риске развития рака

Врач-онколог Роман Евстратов предупредил лысеющих людей о повышенном риске развития рака кожи. Об этом он заявил в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

«Медицинская статистика сейчас говорит о том, что лысеющие люди наиболее часто подвержены онкологическим заболеваниям кожи и становятся нашими пациентами», — сказал врач.

Евстратов объяснил, что когда человек теряет волосяной покров, то лишается естественной защиты от солнечных лучей. Если он долго находится на солнце, то получает дозу ультрафиолета, который накапливается в клетках и приводит к возникновению различных мутаций. В результате, как отметил врач, появляются доброкачественные и злокачественные образования.

Ранее гематолог Вадим Птушкин назвал ранний симптом лимфомы. Он предупредил россиян, что увеличенные лимфатические узлы могут говорить о начальной стадии онкологического заболевания.