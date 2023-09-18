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10:33, 18 сентября 2023Интернет и СМИ

Врач раскрыл ранний симптом распространенного вида рака

Фото: Louis Reed / Unsplash

Гематолог, доктор медицинских наук Вадим Птушкин раскрыл в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале ранний симптом распространенного вида рака. Он заявил, что увеличенные лимфатические узлы могут быть признаком лимфомы. Выпуск доступен на сайте телеканала.

Птушкин подчеркнул, что заболевание можно обнаружить на ранней стадии. По его словам, основным симптомом этого вида рака является увеличение лимфатических узлов до двух сантиметров в диаметре, которое сохраняется более двух месяцев. При этом никаких признаков инфекционного заболевания у человека нет.

Доктор добавил, что уточнить диагноз в этом случае поможет ультразвуковое исследование (УЗИ).

Также определить, болен ли человек лимфомой, помогает анализ крови, объяснил Птушкин. «Если мы видим, что эти лимфоциты превышают по количеству норму, мы можем сделать специфическое исследование», — заключил медик.

Ранее врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин заявил, что худоба у курящего человека может быть симптомом рака легких.

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    Мария Большакова
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