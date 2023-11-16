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00:39, 16 ноября 2023Наука и техника

Взаимодействие с инсектицидами снизило качество спермы

Environmental Health Perspectives: инсектициды снижают качество спермы

Фото: Unsplash

Команда специалистов из Университета Джорджа Мейсона Северо-Восточного университета (США) обнаружила, что взаимодействие с определенными инсектицидами снижает качество спермы, сокращая в ней концентрацию сперматозоидов. Результаты работы опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives. Краткий обзор опубликован в Medical Xpress.

В ходе систематического обзора были проанализированы данные 25 исследований, собранные почти за 50-летний период. Исследования рассматривали влияние фосфорорганических и карбаматных инсектицидов на производстве и в окружающей среде на репродуктивные риски у людей.

Авторы пришли к выводу, что органофосфаты и N-метилкарбаматы ухудшают фертильность у мужчин. Это вызвано уменьшением числа сперматозоидов в сперме.

В июне 2022 года сотрудники Каролинского института (Швеция) разработали устройство для выявления уровня вредных для здоровья человека пестицидов в овощах и фруктах. Аппарат определяет наличие опасных химикатов всего за несколько минут, используя наночастицы.

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      Елена Апазиди
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