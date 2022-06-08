Разработано обнаруживающее пестициды за несколько минут устройство

Advanced Science: создано обнаруживающее пестициды за пять минут устройство

Шведские ученые из Каролинского института придумали, как выявить уровень содержания вредных для здоровья человека пестицидов в фруктах и овощах всего за несколько минут. При поддержке Европейского исследовательского совета (ERC) и Шведского фонда стратегических исследований (SSF) им удалось создать новое устройство, которое способно обнаруживать опасные химикаты на продуктах питания с помощью наночастиц. Результаты работы описаны в статье, опубликованной в Advanced Science.

Основу для разработки составило открытие, сделанное еще в 1970-х годах: наносенсоры SERS, которые позволяют проводить анализ химических веществ в крайне небольшой концентрации изучаемых веществ (увеличение молекул до миллиона раз). В ходе эксперимента специалисты нанесли небольшое количество партион-этила (сельскохозяйственный инсектицид) на часть яблока. После чего фрукт протерли ватным тампоном и погрузили в раствор, который затем капнули на датчик устройства для обнаружения пестицидов. Через пять минут аппарат определил наличие вредных химических соединений.

В дальнейшем исследователи хотят протестировать свою разработку в других областях, например, в качестве детектора биомаркеров конкретных заболеваний в местах, где получение медицинской помощи ограничено.

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