Зеленский заявил о создании армии морских дронов

Зеленский: на Черном море начал действовать флот морских дронов

Украина создала флот морских дронов. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram.

«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — сказал он.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Их удалось сбить из стрелкового оружия. 9 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Крыму противокорабельную ракету «Нептун».

