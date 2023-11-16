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15:56, 16 ноября 2023Бывший СССР

Зеленский заявил о создании армии морских дронов

Зеленский: на Черном море начал действовать флот морских дронов

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Украина создала флот морских дронов. Об этом заявил Владимир Зеленский в своем Telegram.

«Впервые в мире именно на Черном море начал действовать флот морских дронов, украинский флот», — сказал он.

Ранее украинские беспилотники попытались атаковать нефтебазу в крымской Феодосии. Их удалось сбить из стрелкового оружия. 9 ноября российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила на подлете к Крыму противокорабельную ракету «Нептун».

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      Алевтина Запольская
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