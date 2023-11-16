Назван способ избавиться от лишнего жира в печени

AASLD: препарат Ретатрутид сократил количество жира в печени у пациентов

Экспериментальный препарат Ретатрутид помог пациентам с ожирением, а также сократил количество жира в печени. Исследование специалистов было представлено на заседании Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD).

Более ранняя работа ученых, опубликованная летом 2023 года, показала, что препарат позволяет людям с ожирением сбросить около четверти исходного веса за 11 месяцев. Новое исследование продемонстрировало, что Ретатрутид также способен избавить от жировой болезни печени — накопления большого количества жира в печени и вокруг нее. Как отметили специалисты, это состояние является распространенным побочным эффектом ожирения.

Ученые использовали данные 98 взрослых пациентов, страдающих ожирением и получавших высокую или низкую дозу препарата. В итоге выяснилось, что количество жира в печени у пациентов уменьшилось в среднем на 81-86 процентов.

Кроме того, к 48-й неделе 93 процента пациентов, принимавших более высокую дозу препарата, потеряли достаточно жира в печени, чтобы его уровень упал ниже 5 процентов, то есть они излечились от жировой болезни печени.

Ранее терапевт Светлана Каневская назвала способы эффективнее бороться с весом после 40 лет. Она уточнила, что с возрастом постепенно накапливают жир и теряют мышечную массу и мужчины, и женщины. Кроме того, уменьшается количество калорий, которое организм сжигает в состоянии покоя.

Так, первым делом врач посоветовала купить шагомер и начать проходить ежедневно не менее 10 тысяч шагов. Также на пользу обмену веществ пойдут регулярные тренировки по 30-40 минут.