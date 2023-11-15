Врач назвала способы эффективнее худеть после 40 лет

С возрастом у человека может появиться абдоминальное ожирение, развиться саркопения и нарушения работы печени, что негативно сказывается на скорости обмена веществ и способности худеть, рассказала терапевт, эксперт по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская. В комментарии для «Ленты.ру» профессор назвала способы эффективнее бороться с весом после 40 лет.

Врач отметила, что с возрастом постепенно накапливают жир и теряют мышечную массу и мужчины, и женщины. Кроме того, уменьшается количество калорий, которое организм сжигает в состоянии покоя. Однако, заверила Каневская, обмен веществ можно ускорить несколькими способами.

на 5 процентов снижается скорость метаболизма каждые 10 лет у людей старше 40 лет

Первым делом врач посоветовала купить шагомер и начать проходить ежедневно не менее 10 тысяч шагов. Также на пользу обмену веществ пойдут регулярные тренировки по 30-40 минут, причем во время занятия желательно обильно вспотеть.

Начните отслеживать питание. Уберите из рациона сахар, все трансжиры и фастфуд. Следите за достаточным количеством белка и правильных жиров в рационе. Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков Светлана Каневская эксперт по интегративной и антивозрастной медицине

Для слаженной работы организма в зрелом возрасте необходимо высыпаться, причем ложиться спать нужно до 23:00, заявила Каневская. Это важно, так как пик выработки гормона мелатонина приходится на период с 21:00 до 4:00, и в это время необходимо спать, объяснила профессор. Напоследок она призвала отказаться от курения и употребления алкоголя.

Ранее Светлана Каневская предупредила о специфической опасности ожирения для мужского здоровья. По ее словам, лишний вес у мужчин может менять гормональный фон.