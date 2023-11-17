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19:46, 17 ноября 2023Ценности

44-летняя Елена Летучая снялась в купальнике

Фото: @elenapegas

Известная российская ведущая Елена Летучая показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая сторис появилась в ее аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

В размещенном кадре 44-летняя журналистка снялась на фоне открытого бассейна в черном слитном купальнике на тонких бретелях. При этом звезда продемонстрировала влажное от воды подтянутое тело. Кроме того, она также распустила и намочила светлые волосы средней длины.

Свой образ знаменитость дополнила многочисленными аксессуарами в виде колец, браслетов и серег. Среди прочего, Летучая также примерила черные солнцезащитные очки.

Ранее в ноябре Елена Летучая предстала в купальнике на лодке. На кадрах было видно, что плавательный костюм состоял из ультракоротких свободных шорт и бюстгальтера без подклада.

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      Екатерина Ештокина
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