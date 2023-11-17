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05:04, 17 ноября 2023Мир

Армия Израиля нашла тело заложницы ХАМАС рядом с больницей в Газе

Армия Израиля нашла тело заложницы ХАМАС рядом с больницей «Аш-Шифа» в Газе
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что обнаружила тело заложницы палестинского движения ХАМАС рядом с больницей «Аш-Шифа» в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

Отмечается, что тело Йехудит Вайсс было извлечено израильскими военными из строения, примыкающего к больнице. Тело перевезли на территорию Израиля.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, в здании, где находилось тело женщины, было найдено также военное снаряжение, в том числе автоматы Калашникова и ручные противотанковые гранатометы.

Ранее ЦАХАЛ объявил об обнаружении командного центра ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа». Также израильская сторона заявила об обнаружении оружия и различного оборудования ХАМАС. Однако ХАМАС опровергло заявления ЦАХАЛ о найденном в больнице оружии.

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      Марина Совина
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