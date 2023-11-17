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15:33, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал москвичей самыми зажравшимися людьми в мире

Фото: Ирина Мотина / РИА Новости

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал москвичей «самыми зажравшимися людьми в мире». Об этой особенности жителей столицы он рассказал в выпуске обзора новостей, доступном во «ВКонтакте».

Лебедев заявил, что считает Москву лучшим городом на земле по удобству для жизни. По его словам, в этом есть заслуга и самих москвичей.

«[Москвичи] являются самыми зажравшимися, самыми требовательными, самыми состоятельными людьми в мире, которые любят хорошо жить, любят много работать и поэтому хотят жить в самом лучшем городе мира», — высказался блогер.

Ранее Лебедев прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни сервиса Numbeo, в котором Нижний Новгород занял 105-е место, обогнав Москву, Варшаву и Барселону. Он назвал Москву самым удобным для жизни городом и добавил, что Нижний Новгород «тоже вполне себе ничего».

До этого блогер заявил о преимуществе Москвы перед некоторыми городами Швейцарии. По мнению Лебедева, Женева может создать впечатление заброшенного города, если сравнивать ее со столицей России.

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