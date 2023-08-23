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10:38, 23 августа 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал лучший по удобству жизни город

Блогер Артемий Лебедев назвал Москву лучшим городом по удобству жизни

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал Москву лучшим по удобству жизни городом. Такое мнение он выразил в своем обзоре новостей, видео доступно на Rutube.

Блогер в ходе обзора прокомментировал рейтинг городов по качеству жизни сервиса Numbeo, в котором Нижний Новгород занял 105-е место, обогнав Москву, Варшаву, Барселону и не только. «Понятно, что это абсолютно ненаучная ***, и понятно, что лучше города, чем Москва, по удобству жизни все равно не существует», — заявил Лебедев.

Вместе с тем он добавил, что Нижний Новгород «тоже вполне себе ничего».

Ранее блогер Артемий Лебедев раскрыл преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой. Он отметил, что архитектура северной столицы немного превосходит московскую.

Перед этим блогер назвал самую скучную страну в мире. Лебедев выразил уверенность в том, что такой страной является Швейцария.

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    Маргарита Щигарева
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