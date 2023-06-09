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13:58, 9 июня 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев назвал преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой

Блогер Лебедев заявил, что архитектура в Санкт-Петербурге лучше, чем в Москве

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев назвал преимущество Санкт-Петербурга перед Москвой. Он сравнил два города в обзоре новостей, опубликованном в пятницу, 9 июня, на Rutube.

«Единственное, чем Питер лучше Москвы, — это тем, что там чуть ******* [получше] архитектура и река пошире, а все остальное, конечно, в Питере отстает. (...) Москва, конечно, на порядок круче, чем Питер», — заявил Лебедев.

При этом блогер уточнил, что любит Петербург и считает его прекрасным городом.

Ранее Лебедев опроверг распространенное заблуждение о том, что в США гражданам нужно редко предъявлять удостоверяющие личность документы. По его словам, в Соединенных Штатах люди вынуждены часто показывать ID-карту.

Перед этим Лебедев назвал Швейцарию одной из самых скучных стран в мире. Таким образом блогер прокомментировал новость о том, что граждане этого государства ощущают себя более здоровыми, нежели люди в других странах Европы.

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    Олег Давыдов
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