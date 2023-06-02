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20:05, 2 июня 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев опроверг распространенное заблуждение о США

Артемий Лебедев: вопреки распространенному мнению, жителям США часто нужно предъявлять ID

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев опроверг распространенное заблуждение о том, что в США людям нечасто нужно предъявлять документы, удостоверяющие личность. На эту тему он высказался в обзоре новостей, доступном на Rutube.

«На Западе все время возмущаются: "О Боже, в России нужно иметь паспорт для того, чтобы ходить по улице! Вы подумайте, какое унижение человеческого достоинства. Вот мы живем в свободной демократической Америке или Европе, мы никогда с собой паспорт не носим (...)"», — рассказал Лебедев.

При этом, как подчеркнул блогер, житель США в повседневной жизни «никуда не может деться» без удостоверяющего личность документа с фотографией, который выглядит как пластиковая карта и обычно также является водительскими правами. Он отметил, что в Соединенных Штатах Америки, как и в большинстве других стран, удостоверяющий личность документ нужно предъявлять достаточно часто.

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«Америка считает, что у них все хорошо, они никогда документов не спрашивают, это же просто "фото-ID", ничего такого. А в России, естественно, "тоталитарные менты" все время листают твою книжку, где не одна страничка, а 25, и поэтому это ужасно и грустно. А почему это грустно, никто объяснить не может», — продолжил Лебедев.

По мнению дизайнера, в реальности между тем, что россияне носят с собой паспорт, а американцы — удостоверяющую личность пластиковую карту, нет никакой разницы.

Ранее Артемий Лебедев также рассказал о необычной особенности США. Блогер назвал американские города типовыми и заявил, что, как правило, они очень похожи друг на друга.

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    Олег Давыдов
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