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15:03, 31 мая 2023Интернет и СМИ

Артемий Лебедев рассказал о необычной особенности США

Блогер Артемий Лебедев заявил, что американские города практически одинаковые

Фото: Nik Shuliahin / Unsplash

Известный российский дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что американские города практически одинаковые, что помогает людям в США легко осваиваться на новом месте жительства, когда они переезжают. Необычную особенность страны он назвал в видеообзоре новостей, доступном на Rutube.

По словам Лебедева, города в США достаточно типовые и в них «все примерно всегда одинаково». «Выключатель одного типа находится на одной высоте и никаких новостей не бывает, поэтому американцы всегда себя хорошо чувствуют в своих типовых домах. Причем совершенно не важно, что ты на Гавайях, что ты на Аляске, у тебя все абсолютно одинаково. Одинаковые пожарные двери, одинаковые коридоры, одинаковые пробковые доски, одинаковая канцелярия, одинаковые тротуары», — рассказал блогер.

Дизайнер также отметил, что в США, в отличие от России, все тротуары сделаны только из бетона. «Может, в Нью-Йорке есть один километр какой-то разнообразной плитки, а вообще, даже в Нью-Йорке тоже все тротуары заливные из бетона», — добавил Лебедев. При этом на улицах Москвы, указал дизайнер, много разнообразной плитки.

Ранее Артемий Лебедев заявил о проблеме с нищетой населения в США. Он заявил, что американскому правительству следует разобраться с бедностью собственного населения, прежде чем помогать другим странам.

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    Маргарита Щигарева
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