Артемий Лебедев высказался о нищете в США

Блогер Артемий Лебедев посоветовал США разобраться с нищетой населения

Известный российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев посоветовал США разобраться с бедностью собственного населения, прежде чем заниматься проблемами других стран. На эту тему он высказался в своем видеообзоре новостей, доступном на Rutube.

Лебедев прокомментировал новость базирующегося в США британского медиа Iran International о том, что иранцы якобы стали чаще продавать органы за границу из-за нищеты. Он выразил уверенность в том, что продажей органов занимаются люди не только в Иране, но и по всему миру, причем этот процесс не является массовым.

«Если рассуждать о нищете, то всегда можно помнить о том, что в Америке — стране, в которой живет 340 миллионов человек — 40 миллионов человек, а это больше десяти процентов населения, получают талоны на еду, настолько там нищета. (...) И вот Америка бы лучше разобралась с этой своей нищетой, а потом помогала уже Украине с оружием и с бабками», — заявил блогер.

Ранее Лебедев также назвал актуальную для США проблему, отсутствующую в России. Он счел, что в Соединенных Штатах остро стоит вопрос безработицы, в то время как в РФ после увольнения почти всегда можно найти другую работу.