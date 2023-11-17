Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

Экс-депутат Рады Фарион заявила, что у нее закончились силы после скандала

Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион заявила, что у нее закончились силы после языкового скандала и возбуждения против нее уголовного дела. На это экс-депутат посетовала в интервью телеканалу ТСН.

Она отметила, что не боится тюремного заключения и желает только победы киевского режима.

«Наша жизнь — это всего лишь короткое путешествие для высоких идей», — сказала Фарион, подчеркнув, что продолжит заниматься научной и медийной деятельностью.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) открыла уголовное производство в отношении бывшего депутата Ирины Фарион. Она заявляла, что категорически не воспринимает русскоязычных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и не может назвать их украинцами.