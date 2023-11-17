Популярный российский блогер проиграл 15 миллионов рублей в казино

Блогер Егор Шип рассказал, что проиграл 15 миллионов рублей в казино

Популярный блогер Егор Шип вспомнил историю о том, как проиграл 15 миллионов рублей в казино. Об этом он рассказал в шоу YesNoYes, доступном на YouTube.

Шип отметил, что у него была зависимость от казино, в общей сложности он проиграл более 15 миллионов рублей. По его словам, все начиналось с небольших сумм: например, проиграв пять тысяч рублей, через какое-то время он ставил 10 тысяч рублей. «Попробовал — сыграло, с 10 — 300 тысяч рублей [заработал], и ты такой думаешь: "Я поймал судьбу за яйца"», — сказал он.

После первого выигрыша, он продолжал вкладывать в казино сотни тысяч рублей. «Это как снежный ком, ты уже не отдаешь отчета своим действиям, закидываешь. Пять часов проходит, смотришь — минус миллион рублей на карте», — высказался Шип, добавив, что перестал играть в казино около семи месяцев назад.

Ранее стриминговый сервис Twitch запретил трансляцию казино в России. Пользователям стали недоступны стримы из категории «Виртуальное казино».