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09:29, 4 мая 2023Интернет и СМИ

Twitch запретил трансляцию казино в России

Глава ЛБИ Мизулина сообщила, что сервис Twitch запретил трансляцию казино в России

Фото: Unsplash

Стриминговый сервис Twitch запретил трансляцию казино в России. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина в Telegram.

По словам Мизулиной, российским пользователям больше недоступны стримы из категории «Виртуальное казино». Она также напомнила, что ранее в России была заблокирована категория «Слоты» с подобными трансляциями.

«Осталось еще заблокировать третью категорию Casino Slot Machine и всех стримеров, внесенных в реестр запрещенных сайтов», — добавила глава ЛБИ.

26 апреля сообщалось, что аккаунты певца Егора Крида и двух популярных российских блогеров Вячеслава Леонтьева (Buster) и Константина Смоляра (PlohoyParen) заблокировали на Twitch за незаконную рекламу онлайн-казино. Перед этим их страницы были внесены Роскомнадзором в реестр запрещенных сайтов.

О том, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов аккаунты ряда российских блогеров, рекламировавших онлайн-казино, стало известно 21 апреля. В общей сложности в список включили страницы 15 блогеров.

ЛБИ впервые подняла тему незаконной рекламы онлайн-казино в ноябре 2022 года. С конца января 2023 года организация делала неоднократные публичные предупреждения стримерам, которые размещают у себя подобные объявления.

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Олег Давыдов
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