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19:02, 17 ноября 2023Культура

Дробыш оценил идею создания российского аналога «Евровидения»

Дробыш: идею «Интервидения» уже обсуждали, в России стоит сделать что-то свое

Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Идея создать в России конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидения» обсуждалась уже много лет, пора обратить на нее внимание. Своим мнением в беседе с «Известиями» поделился продюсер Виктор Дробыш.

«С этой идеей ходили уже лет десять по всем инстанциям: разговаривали объясняли. Но если она сейчас всплыла и пройдет, так пусть будет. Любое хорошее музыкальное мероприятие только пойдет на пользу», — высказался он. Дробыш поделился, что часто принимал участие в европейском конкурсе исполнителей, однако полагал, что в России стоит сделать что-то свое.

Кроме того, продюсер заявил о большом потенциальном интересе со стороны азиатских стран.

Ранее первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов в беседе с «Лентой.ру» сказал, что создание нормальной соревновательной среды для артистов эстрады, работников кинематографа, писателей и спортсменов — это верная практика.

Участница «Евровидения-2018» певица Юлия Самойлова в беседе с «Лентой.ру» также выступила за создание альтернативного шоу в России.

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      Алина Гончарова
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