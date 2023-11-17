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15:26, 17 ноября 2023Культура

В Госдуме отреагировали на идею создать в России «Интервидение»

Депутат Шолохов поддержал идею создать в России «Интервидение»

Фото: Yves Herman / Unsplash

Создание нормальной соревновательной среды для артистов эстрады, работников кинематографа, писателей и спортсменов — это верная практика, считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов. Так он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на идею создать в России конкурс «Интервидение» в качестве аналога «Евровидения».

«Я поддерживаю, безусловно, это начинание, как и любое начинание по линии спорта и других творческих направлений. Потому что получается так, что ряд премий перестали исполнять то назначение, которое им постулировалось изначально — объединять. Сейчас, к сожалению, мы четко видим, что они не объединяют, они разъединяют. Более того, разъединяя, они еще и навязывают различные воззрения, которые, мягко говоря, не для всех приемлемы», — высказался депутат.

Ранее о предложении создать отечественный аналог песенного конкурса «Евровидение» под названием «Интервидение» сообщила министр культуры Ольга Любимова. По словам генерального директора Первого канала Константина Эрнста, в конкурсе не будет никаких политических ограничений и влияний. «Мы рассчитываем на активное участие стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и предлагаем всем другим странам присоединиться к этой инициативе», — сказал он.

Участница «Евровидения-2018», певица Юлия Самойлова в беседе с «Лентой.ру» выступила за создание альтернативного шоу в России. Она отметила, что как бы ни назывался конкурс, для артистов главное, чтобы он был честным и вне политики. «Затея, считаю, отличная. Пусть будет больше площадок для реализации, пусть на них участвуют артисты из других стран и побеждают», — сказала артистка.

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      Екатерина Смирная
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