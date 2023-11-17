Дрю Бэрримор сделала новое тату в эфире собственного шоу

Американская актриса Дрю Бэрримор сделала новую татуировку в эфире собственного ток-шоу The Drew Barrymore Show. Соответствующий фрагмент появился на YouTube.

48-летняя знаменитость нанесла на кожу рядом с другими рисунками фразу I am human («Я человек» — прим. «Ленты.ру»). За данной услугой она обратилась к участнику реалити-шоу о татуировщиках Ink Master Джону Месе.

Известно, что указанная надпись стала двенадцатым изображением на теле звезды. Бэрримор отметила, что первый рисунок она набила в 13 лет.

В октябре американская певица Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.