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20:29, 17 ноября 2023Ценности

Дрю Бэрримор сделала новое тату в эфире собственного шоу

Кадр: The Drew Barrymore Show / YouTube

Американская актриса Дрю Бэрримор сделала новую татуировку в эфире собственного ток-шоу The Drew Barrymore Show. Соответствующий фрагмент появился на YouTube.

48-летняя знаменитость нанесла на кожу рядом с другими рисунками фразу I am human («Я человек» — прим. «Ленты.ру»). За данной услугой она обратилась к участнику реалити-шоу о татуировщиках Ink Master Джону Месе.

Известно, что указанная надпись стала двенадцатым изображением на теле звезды. Бэрримор отметила, что первый рисунок она набила в 13 лет.

В октябре американская певица Билли Айлиш показала новую татуировку, и ее подняли на смех в сети. Она продемонстрировала рисунок на спине, расположенный вдоль позвоночника. При этом узор напоминал текстуру дерева.

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      Алина Гостева
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