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17:50, 17 ноября 2023Ценности

Фигуристка Алина Загитова раскрыла секрет своего откровенного платья

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Российская фигуристка Алина Загитова раскрыла секрет своего откровенного платья. Ее комментарий публикует RT.

21-летняя спортсменка посетила премию глянцевого журнала The Voice «Главные лица» в черном прозрачном платье из кружева. «Считаю, те, кто громче всех порицает меня, сами мечтают так одеться. По личному опыту, подобное часто происходит», — заявила она.

Кроме того, фигуристка рассказала, что упомянутое изделие она создала самостоятельно. «Как появилось платье, в котором была на премии журнала The Voice? Я сделала все сама. Отсюда и такой результат. Полностью с нуля организовала пошив. Можно сказать, впервые создала для себя образ. Обычно, как правило, наряды все-таки приобретаются», — высказалась звезда.

Ранее в ноябре Алина Загитова вышла в свет в откровенном платье. На размещенных кадрах видно, что под изделие знаменитость надела комплект нижнего белья черного цвета.

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      Екатерина Ештокина
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