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14:04, 17 ноября 2023Путешествия

Финляндия в полночь поставит заграждения на границе с Россией

Reuters: Финляндия поставит заграждения на границе с Россией в полночь 18 ноября

Фото: Lehtikuva / Jussi Nukari / Reuters

Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на финскую пограничную службу.

Уточняется, что Финляндия планирует заблокировать КПП в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Власти скандинавской страны решили закрыть четыре из девяти пунктов пересечения границы с Россией в ответ на наплыв беженцев через восточную границу.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии допустило отмену решения о закрытии КПП в случае изменения ситуации. Власти сообщили, что пойдут на этот шаг, если пропадет необходимость предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

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      Мария Борисова
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