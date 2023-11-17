Финляндия в полночь поставит заграждения на границе с Россией

Reuters: Финляндия поставит заграждения на границе с Россией в полночь 18 ноября

Финляндия поставит заграждения на контрольно-пропускных пунктах на границе с Россией в полночь 18 ноября. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на финскую пограничную службу.

Уточняется, что Финляндия планирует заблокировать КПП в 00:00 по местному времени (01:00 по Москве). Власти скандинавской страны решили закрыть четыре из девяти пунктов пересечения границы с Россией в ответ на наплыв беженцев через восточную границу.

Ранее стало известно, что правительство Финляндии допустило отмену решения о закрытии КПП в случае изменения ситуации. Власти сообщили, что пойдут на этот шаг, если пропадет необходимость предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности.