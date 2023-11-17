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13:36, 17 ноября 2023Путешествия

В Финляндии допустили отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией

Финляндия отменит решение о закрытии КПП в случае изменения ситуации

Фото: Lehtikuva / Vesa Moilanen / Reuters

Правительство Финляндии допустило отмену решения о закрытии КПП на границе с Россией в случае изменения ситуации. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина европейской страны.

Так, в источнике говорится, что решение будет отменено или изменено, если пропадет необходимость предотвращать серьезную угрозу общественному порядку или национальной безопасности.

Ранее сообщалось, что международный автобусный перевозчик Lux Express с 18 ноября 2023 года перестанет осуществлять рейсы из Финляндии в Россию. Купившим билеты на более поздние рейсы путешественникам предложили поменять их на другие направления или получить компенсационный код на бесплатную поездку.

Финляндия закроет четыре пограничных перехода на границе с Россией в ночь на 18 ноября. Уточняется, что полностью прекратят работу КПП Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала.

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      Марина Черняк
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