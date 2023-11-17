Власти заявили о неполной оценке ущерба от разрушения Каховской ГЭС

Сенатор Кастюкевич: ущерб от разрушения Каховской ГЭС еще предстоит оценить

Истинные масштабы ущерба, который был нанесен Херсонской области в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), еще только предстоит окончательно оценить. Об этом РИА Новости рассказал сенатор от российского региона Игорь Кастюкевич.

Собеседник агентства напомнил, что минувшим летом власти подсчитали, что ущерб от разрушения плотины составил 1,5 миллиарда рублей, однако эти цифры являются неполными. «Это все предварительно, потому что конечная сумма будет понятна, как только каждый эвакуированный обретет свое жилье, а инфраструктура будет восстановлена. Есть и часть ущерба, который нанесен безвозвратно», — заявил представитель власти.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины. Вице-премьер России Виктория Абрамченко называла ситуацию в Херсонской области экоцидом.

В ноябре стало известно, что, согласно подсчетам Минприроды, ущерб от разрушения Каховской ГЭС в Херсонской области, равен 468 миллиардам рублей.