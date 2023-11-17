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20:42, 17 ноября 2023Ценности

Глюкоза показала фигуру в откровенном наряде

Кадр: @glukozamusic

Российская поп-исполнительница Наталья Чистякова-Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

37-летняя певица рассказала, что прилетела в Дубаи выступить на мероприятии. При этом звезда надела черные обтягивающие штаны с высокой посадкой и бюстгальтер с треугольными чашками.

Поверх упомянутых вещей знаменитость примерила золотую накидку, сквозь которую просвечивалась ее подтянутая фигура. Помимо этого, исполнительница завила волосы средней длины в локоны и нанесла макияж в нейтральных оттенках.

В сентябре Глюкоза снялась у бассейна в купальнике. Певица снялась на фоне бассейна в слитном боди красного, синего и зеленого цветов с длинными рукавами.

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      Екатерина Ештокина
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