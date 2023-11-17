В Госдуме высказались о двукратном росте вложений России в госдолг США

Депутат Делягин назвал некритичным увеличение Россией вложений в госдолг США

Двукратное увеличение Россией вложений в американский госдолг не носит критически значимого характера. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.

Ранее стало известно, что объем вложений России в американский госдолг растет третий месяц подряд. В сентябре они более чем удвоились по сравнению с августом — 73 миллиона долларов против 31 миллиона.

Вы знаете, там вложения были мизерные, так что рост в два раза относительно того уровня, который был, это небольшой рост. Это некритично, это не изменение политики Михаил Делягин депутат Госдумы

Депутат предположил, что вложения осуществлял не Минфин, а Центробанк, так как у него больше гибкость. «Может быть, это было связано с девальвацией. Для того, чтобы обеспечить девальвацию рубля, нужно было убрать с рынка некоторое количество долларов, может быть, они выводили эти доллары в американские государственные бумаги», — заключил собеседник «Ленты.ру».

В апреле 2018 года объем госдолга США в активах России достигал 96 миллиардов долларов, после чего началось резкое сокращение.

В начале сентября 2023 года госдолг США впервые в истории превысил уровень в 33 триллиона долларов. Через месяц он достиг 33,442 триллиона долларов.

