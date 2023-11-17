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03:28, 17 ноября 2023Бывший СССР

Известный актер и боец ВСУ призвал отказаться от идеи захвата Крыма

Известный актер и боец ВСУ выступил против военного захвата Крыма и Донбасса
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: «Политика Страны» / Telegram

Украине необходимо отказаться от идеи присоединения Крыма и Донбасса военным путем, иначе жители этих территорий будут считать страну захватчиком. С таким призывом выступил известный украинский актер и участник «Дизель шоу» Олег Иваница, вступивший в ряды Вооруженных сил страны (ВСУ), видео с ним публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

«Если присоединить их силой, а они будут считать нас захватчиками, — это ярмо и для нас, и для наших детей», — сказал боец ВСУ.

Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен предложил принять Украину в альянс в новых границах, , без утраченных территорий, то есть без Крыма и Донбасса. Отмечается, что Расмуссен обсуждал этот вопрос с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком в рамках подготовки к прошедшему в июле в Вильнюсе саммиту НАТО.

Западные страны начинают склонять президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам с Россией, так как становится очевидно, что конфликт заходит в тупик, при этом расходы на финансирование Киева только растут. Однако украинский лидер не готов закончить конфликт потерей территорий.

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      Александра Синицына
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