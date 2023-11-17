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23:55, 17 ноября 2023Интернет и СМИ

К Байдену обратились с просьбой из-за Украины

NYP: Байден должен ответить на вопрос о намерении США вводить войска на Украину
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Джо Байден должен ответить на вопрос, намерен ли Запад вводить большой международный контингент войск на Украину из-за провалившегося контрнаступления Вооруженных сил страны (ВСУ). С такой просьбой к главе государства обратились журналисты газеты New York Post в своем материале.

Как отмечают авторы статьи, наращивание Украиной военной мощи вкупе с возможностью того, что у Киева останутся незаконченные геополитические дела в регионе, вполне могут стать источником будущей нестабильности. «Каковы альтернативы? Большая международная коалиция на Украине? Может ли какая-либо страна, кроме США, успешно гарантировать будущую безопасность Украины?» — задаются вопросами журналисты.

В материале подчеркивается, что Байден должен скоро дать четкие ответы на эти важные вопросы, чтобы продолжающийся конфликт не стал постоянной частью глобального политического ландшафта.

Ранее бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что страны НАТО ни при каких обстоятельствах не отправят свои войска на Украину, поскольку «натовские солдаты просто не готовы к настоящей войне, в которой уже давно закаляются россияне».

В свою очередь, старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен допустил, что НАТО может отправить собственный контингент на территорию Украины из-за серьезных неудач ВСУ.

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      Марина Совина
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