Концерт Xolidayboy под Волгоградом перенесли после призыва участника СВО

Концерт певца Xolidayboy в Волжском перенесли после призывов участника СВО

Концерт певца и блогера Xolidayboy (настоящее имя — Иван Минаев) в городе Волжском под Волгоградом перенесли после призывов участника специальной военной операции (СВО) на Украине и главы Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерины Мизулиной. Об этом сообщает волгоградское издание Oblvesti.ru.

Организаторы выступления, которое должно было состояться 19 ноября, сообщили о переносе шоу на начало декабря из-за плохого самочувствия артиста.

Незадолго до этого военнослужащий записал видеообращение, в котором потребовал отменить концерт Минаева. «В мой родной город Волгоград едет известный исполнитель Xolidayboy. Этот человек снимает видео и говорит, что он украинец и закусывает сало. Далее он красит стрелки, красит губы и говорит молодежи, что это нормально. Мы не хотим видеть таких людей в нашем городе», — заявил участник СВО.

Его инициативу поддержала глава ЛБИ, которая напомнила, что дата выступления совпала с 81-й годовщиной контрнаступления советских войск под Сталинградом.

В начале ноября в Нижнем Новгороде за несколько часов до начала отменили концерт Xolidayboy, сославшись на «здоровье артиста».

Незадолго до этого исполнителя задержали в аэропорту Минеральных Вод и вручили повестку в военкомат.