Популярная российская блогерша опровергла стереотип о материнстве

Российская блогерша Лена Кукояка (в девичестве — Панарина), вместе с мужем Денисом Кукоякой снимающая видео о жизни своей семьи, опровергла популярный стереотип о материнстве. На тему воспитания детей она высказалась в подкасте блогерши Карины Мурашкиной. Видео беседы вышло на YouTube.

Кукояка заявила, что, вопреки распространенному мнению, первый год материнства оказался для нее не самым тяжелым. «Все говорят: "Сейчас [ребенок] пойдет, легче станет". Нет. Первый год был самый легкий, сейчас я это понимаю. Потому что [ребенок] спит, кушает и все», — пояснила она. Блогерша отметила, что чем взрослее становилась ее дочь, тем сильнее она начинала проявлять свой характер.

Ранее Денис Кукояка рассказал, какой гонорар за съемки в роликах получает его пятилетняя дочь Василиса. Блогер заявил, что ребенок получает зарплату в игрушках и сладком. Кроме того, по его словам, они с супругой регулярно откладывают деньги, чтобы Василиса могла воспользоваться ими в будущем.

Лена и Денис Кукояки публикуют юмористический контент и лайфстайл-видео о своей повседневной жизни и воспитании дочери. На YouTube-канал пары подписано почти 2 миллиона пользователей, в TikTok за ними следят 10,5 миллиона человек. В июне 2023 года стало известно, что семья ждет второго ребенка.