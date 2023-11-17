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02:08, 17 ноября 2023Мир

Лавров поддержал сближение Латинской Америки и ЕАЭС

Глава МИД России Лавров поддержал сближение Латинской Америки и ЕАЭС
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе переговоров со своим коллегой из Венесуэлы Иваном Хилем Пинто выступил за содействие сближению Латинской Америки и Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом сообщается на сайте МИД РФ.

Отмечается, что глава ведомства выразил удовлетворение в связи с развитием «внутривенесуэльского диалога», целью которого является решение противоречий. Также российская сторона подтвердила поддержку властям и жителям Венесуэлы в рамках защиты национального суверенитета.

В октябре заместитель главы министерства иностранных дел Венесуэлы по делам Северной Америки Карлос Рон заявил, что страна планирует присоединиться к БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) во вторую волну расширения объединения. «Мы выразили наше намерение присоединиться. Я думаю, что Венесуэла внесет хороший вклад в объединение», — сказал он.

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