В России недосчитались одного типа квартир для аренды

Предложение маленьких квартир для аренды сократилось на 74 процента

В России недосчитались маленьких квартир для аренды — предложение съемного жилья площадью до 32 квадратных метров в крупных городах сократилось на 74 процента с начала года. Такие данные приводят аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

Арендные ставки при этом выросли на 16 процентов — до 17,6 тысячи рублей в месяц в среднем по стране. Больше всего подорожало маленькое съемное жилье в Чебоксарах (плюс 45 процентов), Новосибирске (плюс 43 процента) и Челябинске (плюс 42 процента).

В Москве квартиры площадью меньше 32 «квадратов» стали сдаваться дороже на 13 процентов (средняя арендная ставка оказалась на уровне 42,5 тысячи рублей в месяц), в Подмосковье — на 7 процентов, а в Санкт-Петербурге — на 19 процентов.

Подешевела аренда таких квартир лишь в трех из проанализированных специалистами 70 городов: в Якутске (минус 6 процентов), Ставрополе (минус 4 процента) и Чите (минус 3 процента).

«Главная причина роста спроса и цен на аренду лежит в падающей доступности покупки жилья в собственность на первичном и вторичном рынках недвижимости из-за дорожающей ипотеки. Люди все больше предпочитают снимать жилье, нежели покупать собственное, и ищут все более экономичные варианты съема» — пояснили в «Мире квартир».

Ранее сообщалось, что цены на долгосрочную аренду квартир снизились в восьми городах России, при этом в Сочи они упали сильнее всего. Съемные квартиры там подешевели на 16 процентов, в среднем до 38 тысяч рублей в месяц.