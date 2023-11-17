Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Авангард
Сегодня
16:30 (Мск)
Адмирал
Фонбет Чемпионат КХЛ
Уралмаш
Сегодня
17:00 (Мск)
Самара
Единая лига ВТБ|1-й этап
Нефтехимик
Сегодня
19:00 (Мск)
Амур
Фонбет Чемпионат КХЛ
Пари Нижний Новгород
Сегодня
19:00 (Мск)
МБА
Единая лига ВТБ|1-й этап
Детройт Ред Уингз
Сегодня
22:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
Анахайм Дакс
Завтра
06:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - регулярный чемпионат
09:14, 17 ноября 2023Спорт

Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

Месси схватил за горло уругвайского защитника Оливеру в матче отбора ЧМ‑2026

Фото: Marcos Brindicci / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в массовой потасовке во время матча отбора чемпионата мира-2026 против Уругвая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 20-й минуте встречи. Сначала аргентинец толкнул уругвайского защитника Матиаса Оливеру локтем в грудь, после чего схватил его рукой за горло. При этом арбитр решил не наказывать Месси.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая. Месси результативными действиями не отметился.

Сборная Аргентины прервала 14-матчевую серию побед, которая длилась с чемпионата мира-2022, где команда завоевала трофей. Несмотря на поражение, сборная Аргентины с 12 очками сохранила первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Уругвай имеет в активе 10 очков и располагается на второй строке.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      «Пришло время перестать грезить о поражении России» Почему на Западе больше не верят в победу Украины?

      Эмили Ратаковски показала фигуру в откровенном бикини

      Стало известно о состоянии госпитализированного артиста Соломина

      Песков рассказал о России через 10 лет

      Против россиянина возбудили дело о развращении 14-летней девочки

      Врач описал три способа оставаться здоровым после 50 лет

      Бывший депутат Рады Фарион посетовала на закончившиеся у нее силы

      Песков выразил уверенность в победе Путина при участии в выборах

      Экологи предупредили об опасных последствиях обмеления Волги

      В Госдуме высказались о продлении новогодних выходных

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости