Месси схватил за горло игрока сборной Уругвая в матче отбора ЧМ‑2026

Месси схватил за горло уругвайского защитника Оливеру в матче отбора ЧМ‑2026

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси принял участие в массовой потасовке во время матча отбора чемпионата мира-2026 против Уругвая. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Инцидент произошел на 20-й минуте встречи. Сначала аргентинец толкнул уругвайского защитника Матиаса Оливеру локтем в грудь, после чего схватил его рукой за горло. При этом арбитр решил не наказывать Месси.

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу Уругвая. Месси результативными действиями не отметился.

Сборная Аргентины прервала 14-матчевую серию побед, которая длилась с чемпионата мира-2022, где команда завоевала трофей. Несмотря на поражение, сборная Аргентины с 12 очками сохранила первое место в турнирной таблице южноамериканской отборочной зоны. Уругвай имеет в активе 10 очков и располагается на второй строке.