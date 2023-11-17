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19:55, 17 ноября 2023Из жизни

В конкурсе «Мисс Вселенная» впервые примет участие женщина с избыточным весом

На корону «Мисс Вселенная» впервые претендует женщина с избыточным весом
СюжетКонкурс красоты «Мисс Вселенная»

Фото: Alex Peña / Getty Images

В конкурсе красоты «Мисс Вселенная» впервые примут участие женщина с избыточным весом и две замужние женщины, у которых есть дети. Об этом сообщает CNN Philippines.

На корону претендует 23-летняя Джейн Дипика Гарретт из Непала. При росте 170 сантиметров она весит больше 80 килограммов. «Я здесь для того, чтобы представлять пышных женщин, которые страдают от избыточного веса и гормональных проблем», — утверждает она.

На конкурсе национальных костюмов Гарретт щеголяла в шляпе, напоминающей огромный брокколи, в который врезаются баллистические ракеты. По ее словам, сооружение символизировало борьбу за мир.

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Представительница Гватемалы Мишель Кон стала первой обладательницей титула «Мисс Вселенная Гватемала», у которой есть муж и двое детей — мальчик и девочка. Вторая замужняя участница приехала на конкурс из Колумбии. У 28-летней Марии Камиллы Авеллы Монтаньес есть муж и дочь.

Новую «Мисс Вселенная» коронуют 18 ноября в Сальвадоре. Россию представляет обладательница титула «Мисс Россия» Маргарита Голубева. Незадолго до финала таиландская компания JKN Global Group, которая занимается организацией и проведением конкурса, объявила о банкротстве.

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      Олег Парамонов
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