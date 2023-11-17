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08:54, 17 ноября 2023Силовые структуры

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В Москве мужчина открыл стрельбу на станции метро «Рязанский проспект»

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

В московском метро мужчина открыл стрельбу. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным телеканала, инцидент произошел утром 17 ноября на станции метро «Рязанский проспект». Дебошир достал помповое ружье и начал стрелять. Его вскоре задержали. Гражданин объяснил, что хотел напугать другого мужчину.

Отмечается, что пострадавших нет. Другие подробности пока неизвестны.

Ранее в Московской области полицейские задержали троих мужчин, устроивших стрельбу на свадьбе.

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      Екатерина Кашурникова
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