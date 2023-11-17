Открывший стрельбу на станции метро пенсионер стал фигурантом уголовного дела

В Москве возбудили дело в отношении устроившего стрельбу в метро пенсионера

Следователи возбудили уголовное дело в отношении 75-летнего пенсионера, устроившего стрельбу перед входом на одну из станций московского метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Мужчину обвиняют по части 2 статьи 213 («Хулиганство») УК РФ. Привлечение его к ответственности контролирует прокуратура Московского метрополитена.

Как сообщает ведомство, между двумя мужчинами произошел конфликт перед входом в западный вестибюль станции «Рязанский проспект» в пятницу утром, 17 ноября. В ходе спора один из участников достал имеющееся у него ружье и выстрелил в потолок. В результате его действий никто не пострадал, а нарушителя оперативно задержали. Позже оказалось, что на использованное ружье «Бекас-3» у пенсионера имеется разрешение.