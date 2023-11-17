Шаурма стала причиной стрельбы в московском метро

«112»: пенсионер открыл стрельбу в московском метро из-за шаурмы

Начало событий в новости Открывший стрельбу на станции метро пенсионер стал фигурантом уголовного дела

Шаурма стала причиной конфликта, в ходе которого 75-летний пенсионер открыл стрельбу в московском метро. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Утром 17 ноября он поссорился с торговцем из ларька по продаже фастфуда возле станции метро «Рязанский проспект». Пожилой мужчина ушел, но затем вернулся с помповым ружьем «Бекас-3». Участники конфликта начали драться, потасовка переместилась в вестибюль станции метро. В ходе схватки оружие выстрелило в потолок.

В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Ранее 17 ноября стало известно о задержании пожилого стрелка. Полиция установила, что у него имеется разрешение на оружие и удостоверение охранника.