Силовые структуры
Шаурма стала причиной стрельбы в московском метро
«112»: пенсионер открыл стрельбу в московском метро из-за шаурмы
Начало событий в новости Открывший стрельбу на станции метро пенсионер стал фигурантом уголовного дела
Шаурма стала причиной конфликта, в ходе которого 75-летний пенсионер открыл стрельбу в московском метро. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Утром 17 ноября он поссорился с торговцем из ларька по продаже фастфуда возле станции метро «Рязанский проспект». Пожилой мужчина ушел, но затем вернулся с помповым ружьем «Бекас-3». Участники конфликта начали драться, потасовка переместилась в вестибюль станции метро. В ходе схватки оружие выстрелило в потолок.
В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).
Ранее 17 ноября стало известно о задержании пожилого стрелка. Полиция установила, что у него имеется разрешение на оружие и удостоверение охранника.