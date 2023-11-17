Мужчина пережил трансплантацию фекалий матери и поделился впечатлениями

Житель Канады пережил трансплантацию фекальной микробиоты своей матери и испытал симптомы ее менопаузы. Об этом необычном лечении и его последствиях сообщает Insider.

30-летний Чарли Кертис рассказал, что много лет боролся с мучительными симптомами болезни Крона. По его словам, он постоянно чувствовал боль и по 40 раз на день ходил в туалет, при этом ни диеты, ни препараты не помогали ему. Недавно директор Центра заболеваний органов пищеварения в Австралии Томас Бороди предложил мужчине пересадить в кишечник фекалии его матери. «Удивительно, но это сработало» — поделился впечатлениями Кертис.

Уточняется, что трансплантация фекалий осуществляется при лечении нарушений работы желудочно-кишечного тракта. Во время процедуры разбавленные фекальные массы здорового донора вводятся в кишечник пациента, что помогает изменить его микрофлору. Поскольку такая пересадка не одобрена как метод лечения болезни Крона, Кертису пришлось проводить ее в домашних условиях. «Сначала процедуру делали ежедневно, потом через день, далее раз в три дня и наконец симптомы полностью исчезли», — рассказал мужчина.

По словам Кертиса, во время лечения он почувствовал необычные симптомы — приливы жара, перепады настроения и повышенную потливость. Он убежден, что испытал симптомы менопаузы, которые в то время были у его матери, хотя научных подтверждений у такого предположения нет.

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