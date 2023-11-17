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11:32, 17 ноября 2023Забота о себе

Мужчины рассказали о неожиданных причинах разрыва отношений

Фото: Fizkes / Shutterstock / Fotodom

Сексолог Трейси Кокс назвала пять поступков, которые способны моментально заставить мужчину порвать отношения. Этот список неочевидных, но веских причин для расставания публикует Daily Mail.

При составлении списка Кокс попросила мужчин рассказать о причинах разрыва, которые стали неожиданностью для них самих. Один из рассказал, что бросил невесту после того, как она грубо отпихнула и поранила старую и некрасивую собаку друзей. «Она раскрыла свою истинную сущность, грубо обойдясь с животным», — объяснил он свой поступок.

Кроме того, по словам Кокс, многие мужчины готовы моментально порвать отношения, если женщина грубо относится к членам его семьи или не поддерживает его во время семейных трудностей. «Я знал, что моя жена эгоистка, но понятия не имел насколько, пока мой 25-летний брат не получил тяжелую травму в автокатастрофе. Поначалу она поддерживала меня, но через неделю или две стала возмущаться, что я уделяю брату слишком много внимания. Она закатывала глаза, если я переживал из-за его состояния, и говорила, что он сам виноват. Я потерял к ней всякое уважение», — привела в пример Кокс рассказ еще одного мужчины.

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Веской причиной порвать с женщиной может быть ложь, даже если она не вредит отношениям. Для примера она рассказала историю клиента, который после пяти лет брака случайно узнал, что его жена когда-то была замужем. Он связался с ее бывшим мужем и выяснил, что женщина однажды просто ушла и до сих пор не объяснила причину. «Когда я решил с ней поговорить, она заявила, что не хотела объясняться с бывшим. Не могу поверить, что можно так жестоко с кем-то поступить. Через неделю мы расстались», — вспомнил он.

Последней неожиданной причиной для расставания сексолог назвала женский храп. По ее словам, некоторые мужчины принимали решение расстаться, если женщина храпела и отказывалась лечиться.

Ранее Трейси Кокс предупреждала, что большая разница в возрасте всегда будет создавать трудности между партнерами. По ее мнению, самая частая причина разрыва в таких парах — это дети.

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      Екатерина Улитина
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