МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД РФ объявило в розыск бывших и.о. глав МИД и администрации президента Украины

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Бывшие высокопоставленные чиновники Украины обвиняются в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, которую власти страны проводили с 2014 по 2018 год. На данный момент неизвестно, по какой статье возбудили дело в отношении Пашинского и Дещицы.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Парубия по обвинению в лишении жизни мирных жителей Донбасса. В октябре МВД также объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого по уголовной статье.