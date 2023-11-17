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04:08, 17 ноября 2023Силовые структуры

МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД РФ объявило в розыск бывших и.о. глав МИД и администрации президента Украины

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывших исполняющих обязанности главы администрации президента Украины Сергея Пашинского и министра иностранных дел Украины Андрея Дещицу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

Бывшие высокопоставленные чиновники Украины обвиняются в преступлениях, связанных с антитеррористической операцией (АТО) в Донбассе, которую власти страны проводили с 2014 по 2018 год. На данный момент неизвестно, по какой статье возбудили дело в отношении Пашинского и Дещицы.

Ранее МВД России объявило в розыск бывшего секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Андрея Парубия по обвинению в лишении жизни мирных жителей Донбасса. В октябре МВД также объявило в розыск бывшего генпрокурора Украины Олега Махницкого по уголовной статье.

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      Марина Совина
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