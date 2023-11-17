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19:08, 17 ноября 2023Спорт

Назван соперник Медведева в полуфинале Итогового турнира АТР

Даниил Медведев проиграл Алькарасу и сыграет с Синнером на Итоговом турнире АТР

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в третьем матче группового этапа Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в итальянском Турине. Результаты доступны на сайте организации.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу второй ракетки мира. Таким образом, Алькарас стал лидером группы, а Медведев занял второе место. Россиянин сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Турнир продлится до 19 ноября. По итогам жеребьевки в одну группу с Медведевым и Алькарасом попал представитель Германии Александр Зверев и россиянин Андрей Рублев. Немец и россиянин не смогли квалифицироваться в полуфинал.

Медведев становился победителем турнира «Большого шлема» в 2021 году. Тогда он одержал победу над Джоковичем на US Open. На его счету 20 побед на турнирах ATP.

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      Анастасия Борисова
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