Названы первые симптомы деменции

Психолог Криз: перемены в поведении являются первыми симптомами деменции

Психолог и исследователь деменции из Лондонского университета Брунеля Байрон Криз назвал самый первый симптом этой болезни, который часто появляется раньше ухудшения памяти и снижения умственных способностей. Специалиста цитирует Daily Express.

Криз отметил, что обычно люди начинают беспокоиться и обращаться к врачам, когда появляются существенные проблемы с памятью: человек забывает дорогу домой или не помнит о разговорах, которые закончились всего несколько минут назад. При этом, по словам психолога, часто болезнь сначала меняет настроение и поведение человека, а лишь потом воздействует на память.

Важно следить за поведенческими изменениями, такими как возбуждение, агрессия, депрессия, тревога и апатия, а также социальная изоляция, социально неприемлемое поведение, импульсивность и совершение других поступков, которые несвойственны человеку Байрон Криз психолог

Криз добавил, что поведенческие изменения часто наблюдаются при болезни Альцгеймера — наиболее распространенном виде деменции. По его словам, часто человек чувствует эмоциональные и психические перемены в себе, при этом сохраняя ясность ума.

Ранее американский врач-кардиолог Сатьяджит Редди предупредил, что сердечно-сосудистые заболевания увеличивают риск развития деменции. Для профилактики старческого слабоумия он посоветовал следить за давлением и вести здоровый образ жизни.