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18:20, 17 ноября 2023Ценности

Названы самые популярные виды пластики у россиянок зрелого возраста

Хирург Катков назвал блефаропластику самой популярной операцией у россиянок

Фото: ThomsonD / Shutterstock / Fotodom

Пластический хирург Александр Катков назвал самые популярные виды пластических операций у россиянок зрелого возраста. Соответствующий материал публикует издание «Страсти».

В первую очередь, по словам доктора, в список входит спейслифтинг, направленный на восстановление скуловой зоны и разглаживание носогубных складок. «Омолаживающий результат достигается через мини-разрезы в невидимых для окружающих местах. В процессе вмешательства врач выполняет работу только в тех зонах, где возрастные проявления наиболее яркие», — пояснил медик.

Катков также назвал блефаропластику. «Операция по коррекции зоны век считается одной из самых популярных в эстетической медицине. Она не имеет возрастных рамок, так как нависшее веко может быть природной особенностью», — уточнил эксперт.

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В заключение специалист заявил, что женщины старшее 55 лет часто решаются на коррекцию фигуры хирургическим путем. Востребованными процедурами, как утверждает Катков, являются липосакция, абдоминопластика и эндоскопическая мини-абдоминопластика.

В августе россиянам перечислили действенные способы омолодиться в домашних условиях. В первую очередь специалистка посоветовала готовить еду самостоятельно, чтобы питаться качественными продуктами.

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      Екатерина Ештокина
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